وفد من رجال الأعمال برئاسة الرعيض يزور فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ وفد من رجال الأعمال الليبيين برئاسة رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، اليوم الثلاثاء، زياردة إلى دولة فلسطين.

والتقى الوفد في مستهل الزيارة مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، وذلك لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والقوانين واللوائح والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

- توقيع 5 اتفاقات ومذكرات تفاهم سياسية واقتصادية بين ليبيا وفلسطين منها ما يتعلق بـ«جواز السفر»

كما بحث وفد رجال الأعمال الليبيين مع وزير الاقتصاد الفلسطيني أوجه التعاون وسُبل التبادل التجاري ومدى الاستفادة من الخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات.

5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين ليبيا وفلسطين

والتقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني على هامش مشاركتهما في اجتماع المجلس الاقتصادي العربي بمصر، لدعم ورعاية الزيارة.

ووقعت ليبيا وفلسطين قبل عام، خمس اتفاقات ومذكرات تفاهم بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية وجواز السفر الفلسطيني، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء محمد أشتية إلى طرابلس في 14 فبراير 2022.

لقاء وفد رجال الأعمال الليبيين مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء وفد رجال الأعمال الليبيين مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء وفد رجال الأعمال الليبيين مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء وفد رجال الأعمال الليبيين مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، الثلاثاء 14 فبراير 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)