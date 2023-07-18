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بالصور.. محاكاة لعملية الاقتراع في الانتخابات بدعم أممي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 03:05 مساء
بالصور.. محاكاة لعملية الاقتراع في الانتخابات بدعم أممي
من محاكاة لعملية الاقتراع لتعزيز استعدادات الانتخابات، 18 يوليو 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، تنظيم محاكاة لعملية الاقتراع لتعزيز استعدادات الانتخابات. 

وأشار البرنامج في بيان إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نفذت البرنامج الذي يركز على تزويد الفريق الفني بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ التدابير الجديدة وتحسين العملية الانتخابية.

وحسب البيان، ركزت المحاكاة على تدريب الفريق على حساب المدة الزمنية لعملية التصويت بحيث تكون العملية سلسة، واختبار وتنفيذ قوانين مسودة جديدة، بما في ذلك استخدام ستة أوراق اقتراع لكل مركز لتحسين تجربة التصويت.

ستة صناديق اقتراع في المحطة الواحدة
أوضح عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب في مستهل البرنامج، أن هذه المحاكاة تأتي في إطار الرفع من جاهزية المفوضية وتكثيف استعداداتها للانتخابات المرتقبة، ودراسة كافة الخطوات الإجرائية لعملية الاقتراع والفرز والعد، ووضع تصور لما ستكون عليه محطة الاقتراع.

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وأشار إلى «حداثة التعامل مع ستة صناديق اقتراع في المحطة الواحدة، وما يترتب عليه من تحديد لأبعاد محطات الاقتراع ورصد أي صعوبات قد تواجه الناخبين أوموظفى مراكز الانتخاب على حد السواء».

كما شملت المحاكاة «إدخال أنظمة متقدمة للتحقق من هوية الناخب في مراكز الاقتراع لتعزيز الأمان والدقة أثناء التحقق من الناخب»، وفق البيان الذي أشار إلى أن المبادرة تهدف إلى «تمكين الفريق الفني بفهم هذه المعايير الجديدة بشكل أفضل وتطوير إجراءات الاقتراع الفعالة، وإجراء الانتخابات المستقبلية بشفافية وكفاءة ووفقًا لأحدث اللوائح».

من محاكاة لعملية الاقتراع لتعزيز استعدادات الانتخابات، 18 يوليو 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
من محاكاة لعملية الاقتراع لتعزيز استعدادات الانتخابات، 18 يوليو 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
من محاكاة لعملية الاقتراع لتعزيز استعدادات الانتخابات، 18 يوليو 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
من محاكاة لعملية الاقتراع لتعزيز استعدادات الانتخابات، 18 يوليو 2023. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
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