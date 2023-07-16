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الدبيبة يوجه بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة برنية مصباح الثابت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 05:36 مساء
الدبيبة يوجه بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة برنية مصباح الثابت
الحاجة برنية مصباح ثابت أحمد مفقودة في مكة المكرمة منذ 14 يونيو 2023. (بوابة الوسط)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اللجنة العليا للإشراف على موسم الحج بتكثيف عمليات البحث عن الحاجة برنية مصباح الثابت التي فقدت أثناء أداء مناسك الحج للعام الهجري 1444 هجرية بمكة المكرمة.

وطالب الدبيبة في كتاب وجهه إلى اللجنة العليا للإشراف على موسىم الحج باتخاذ الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع القنصلية الليبية في جدة والسلطات السعودية، مطالبًا اللجنة العليا بتقديم تقرير يومي بالخصوص إلى مكتب رئيس الوزراء في طرابلس، وفق نص الكتاب الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وفُقدت الحاجة برنية مصباح يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، جوار فندق أنجم عندما كانت برفقة ابنها الذي لا يزال يواصل عمليات البحث عنها في منطقة مكة المكرمة والمناطق القريبة من الأراضي المقدسة على أمل العثور على والدته.

وشكلت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، لجنة للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة، وتواصل البحث عنها حتى اليوم، موضحة أنها «أجرت تحقيقًا شاملًا في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحرر بذلك محضرًا رسميًا».

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