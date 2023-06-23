شاهد في «وسط الخبر»: ضياع الحاجة برنية.. تقصير أم حادث عرضي؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، ملابسات فقدان الحاجة الليبية برنية مصباح ثابت أحمد، التي لا تزال عائلتها وبعثة الحج تواصل الاستدلال على مكانها منذ الأربعاء الماضي، من خلال إبلاغ جميع الجهات المعنية، ومراجعة المستشفيات والمصحات ومراكز الشرطة في المملكة السعودية.

وبعد تجاوز مدة فقدانها الأسبوع، قالت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الخميس، إن سبب تأخر إجراءاتها بشأن الحادثة يرجع إلى أنها «لم تتلق مباشرةً أي بلاغ رسمي أو كتابي من أحد مرافقي الحاجة المفقودة».

وحسب الهيئة، فإن الحاجة برنية مصباح ثابت أحمد، البالغة من العمر 76 سنة، «فُقدت يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري عند الساعة الحادية عشر صباحاً جوار فندق أنجم وكانت برفقة ابنها». وذكرت الهيئة أن «حالات الفقد أمر شبه شائع في زحام موسم الحج ويعود لأسباب مختلفة قد تخرج عن حدود سيطرة ومسؤولية البعثة».

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وإزاء هذا الحادث، تثار أسئلة حول دور بعثة الحج، ومهامها والخدمات التي تقدمها، وعلاقتها فعليًا بالحجيج الليبيين، وهل يمكن اعتبار واقعة الحاجة برنية تقصيرًا؟ وهي الأسئلة التي طرحها البرنامج على كل من: الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بليبيا عبدالله العقيلي، ورئيس لجنة الشعائر المقدسة المكلف حاتم الفاخري، ونجل الحاجة برنية، أنور سلطان.

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