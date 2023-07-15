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وزارة النفط تحذر من 7 عواقب لإغلاقات الحقول والموانئ وتطالب بإبعاد القطاع عن الصراع السياسي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 يوليو 2023, 12:09 صباحا
وزارة النفط تحذر من 7 عواقب لإغلاقات الحقول والموانئ وتطالب بإبعاد القطاع عن الصراع السياسي
شعار وزارة النفط والغاز، (أرشيفية: الإنترنت)
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حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من سبع عواقب لإغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية «كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغازعن أي مواضيع أو قضايا خاصة، أو أية خلافات»، مؤكدة كذلك على موقفها «الثابت بالصدع بالحق والمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والجور والتعسف».

وأعربت الوزارة في بيان للشعب الليبي بخصوص إغلاق بعض الحقول النفطية يوم الجمعة، عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، التي جرت يوم الجمعة، موضحة أن مسؤوليتها من خلال دورها السيادي والإشرافي على قطاع النفط، تحتم عليها بيان وجهة نظرها للشعب الليبي الكريم في هذا الخصوص.

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وقالت الوزارة: «أخذاً من سوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، وكما يعلم الجميع، فإن عواقب وتبعات تلك الإغلاقات كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسببها إقفالات اليوم للحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها».

عواقب إغلاقات الحقول والموانئ النفطية
وبينت وزارة النفط والغاز في بيانها أن الإقفالات السابقة أسفرت عن بعض العواقب والأضرار والأخطار على القطاعات الاستراتيجية للدولة الليبية والتي عددتها فيما يلي:
1- خطرها على سوق النفط الليبي، حيث أن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أويقل الطلب عليه.
2- احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلي غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقات
3- احتماية العودة لإعلان (القوة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، مما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.
4- تأثر الدول المشاركة معنا بالإنتاج مقابل حصص، سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم.
5- هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة في إقرارها للعالم بأن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً فى الإنتاج، واستقرارًا بينّاً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، هذه المساعي التى تمثلت فى اللقاءات الموسعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة أوبِك ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.
6- عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، مما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
7- إن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.

تنبيهات سابقة بخصوص تداعيات إغلاقات النفط
وذكرت وزارة النفط والغاز في البيان، أنها قد نبهت إلى هذه العواقب والأضرار والأخطار في أكثر من مناسبة، ومن خلال أكثر من وسيلة أو وسيط إعلامي، وكما هي لقاءات وتصريحات الوزير محمد إمحمد عون بهذا الخصوص في أكثر من مناسبة أو محفل، والذي دائما يؤكد بقوله على الحقيقة المرة: «إن الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذا الإيقاف مقارنة بأي طرف آخر».

ودعت الوزارة في ختام البيان «إلى ضرورة الحرص، قبل كل شئ، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبين في كافة ربوع البلاد». كما دعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.

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