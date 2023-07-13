وزيرة العدل تبحث مع سفير إيطاليا مشروع اتفاقية تبادل سجناء

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن مع السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا جيانلوكا ألبيريني تولى مشروع اتفاقية تبادل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة، وما يمكن إنجازه للانتهاء منها والتوقيع عليها.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العمل المشترك في المجالات القانونية بين ليبيا وإيطاليا، وتبادل الخبرات وتدريب أفراد جهاز الشرطة القضائية والخبرة القضائية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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ومن جانبه قال السفير الإيطالي إن بلاده تسعى إلى ترسيخ التعاون القانوني مع ليبيا، مضيفا أن هذا اللقاء سيثمر عن تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين عن طريق عدة برامج.