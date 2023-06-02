وزير العدل تبحث مع السفير الأميركي قضايا حقوق الإنسان ونزاهة القضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن مناقشات هاتفية مع السفير الأميركي ومبعوثها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حول قضايا حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ونزاهة القضاء الليبي، بحسب بيان مقتضب نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

ونقل البيان عن السفير الأميركي «تأكيده دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة من قبل وزارة العدل».

- وزيرة العدل تطلع باتيلي على جهود الوزارة لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات

وفي السياق نفسه قال نورلاند، عبر حسابه على «تويتر»، إن المكالمة الهاتفية كانت فرصة التشاور مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، لافتا إلى أنه عرض عليها دعم الولايات المتحدة للجهود من أجل التعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ونزاهة القضاء.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أطلعت وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي خلال لقائهما بمقر الوزارة في طرابلس، على جهود الوزارة الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات.

وأكدت عبدالرحمن خلال اللقاء «أن وزارة العدل تولي ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل أهمية كبرى والجهات التابعة والخطوات التي اتخذتها الوزارة في إطار الاختصاصات المخولة لها للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى الانتخابات»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».