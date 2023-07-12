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حقوقي تونسي: قرار رسمي بإيواء المهاجرين المبعدين إلى الحدود الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 12 يوليو 2023, 03:52 مساء
حقوقي تونسي: قرار رسمي بإيواء المهاجرين المبعدين إلى الحدود الليبية
مهاجرون في أحد شوارع مدينة صفاقس التونسية، 5 يوليو 2023، (الإنترنت)
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كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير عن قرار حكومة بلاده إيواء المهاجرين الذين جرى إبعادهم إلى الحدود البرية مع ليبيا بإعادتهم وإيوائهم داخل بعض الولايات.

وجاء ذلك بعد زيارة وفد الهلال الأحمر التونسي إلى المهاجرين العالقين في الحدود البرية مع لبييا، حيث جرى نقل 13 مهاجرًا إلى مستشفى بن قردان، منهم 3 حالات تتطلب تدخلًا جراحيًا ومجموعة من الأطفال وامرأة «حامل» وفق ما كشف عبدالكبير عبر حسابه الخاص على «فيسبوك» مساء الثلاثاء.

130 مهاجرًا أفريقيًا تقطعت بهم السبل على الحدود «التونسية - الليبية»
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، الإثنين، إن 130 مهاجرًا من دول جنوب الصحراء من إجمالي حوالي 450 تقطعت بهم السبل على الحدود التونسية - الليبية في المنطقة العازلة.

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وجدد الحقوقي الدعوة إلى «التعامل مع موضوع المهاجرين واللاجئين وفق القانون التونسي والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها تونس وإيجاد حلول في إطار القانون».

خلفيات أزمة المهاجرين الأفارقة قرب الحدود الليبية
وتفجرت أزمة المهاجرين الأفارقة قرب الحدود الليبية، على خلفية ما عاشته مدينة صفاقس من أحداث عنيفة مطلع الشهر الجاري بعد مواجهات بين مهاجرين وسكان أحياء المدينة التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة من تونس نحو السواحل الأوروبية والتي يحتج سكانها على ارتفاع أعداد المهاجرين.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات يوم 4 يوليو الجاري، بعد مقتل مواطن يبلغ من العمر 41 سنة، طعنًا بآلة حادة في مواجهات بين سكان أحد أحياء المدينة ومهاجرين.

منظمات محلية ودولية تندد بأوضاع المهاجرين
وشجبت 23 منظمة غير حكومية محلية ودولية في بيان مشترك «خطاب الكراهية والترهيب ضد المهاجرين المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يسهم في التعبئة ضد الفئات الأكثر ضعفًا ويؤجج السلوك العنيف ضدهم».

أما منظمة «إغاثة اللاجئين الدولية» فنددت في بيان الإثنين «بالاعتقالات العنيفة والطرد القسري لمئات المهاجرين الأفارقة السود»، مؤكدة أن بعضهم مع ذلك «مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو لهم وضع قانوني في تونس».

وأعلنت «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» في تونس، الإثنين، أنها دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للتنديد بحالة «مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء جرى ترحيله إلى الحدود بين تونس وليبيا في 2 يوليو بعد اعتقاله من دون سبب وضربه بقضيب حديد في مراكز أمنية» في بن قردان (شرقا).

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