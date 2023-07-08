توافق ليبي تونسي على تبني سياسة مشتركة للتصدي للهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

توافق وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، اليوم السبت، مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، على تبني سياسة مشتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية والتسلل غير القانوني عبر حدود البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع الفقي والطرابلسي واستعرض «واقع وآفاق علاقات التعاون بين وزارتي داخلية البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين لمناسبة إعادة هيكلة المعبر الحدودي راس اجدير من الجانب الليبي من أجل ضمان انسيابية حركة عبور المسافرين والبضائع»، وفق بيان صادر عن الوزارة التونسية.

وأشار البيان إلى تشديد الوزيرين على «ضرورة تظافر جهود البلدين من أجل العمل على مزيد توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات بما يعكس علاقات الأخوّة وخدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين».

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نبيل عمار يرد على تفوق تونس على ليبيا في «تدفقات الهجرة»

نبيل عمار يرد على تفوق تونس على ليبيا في «تدفقات الهجرة»

رد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار على الأرقام التي تظهر تفوق بلاده على ليبيا كأكبر منصة انطلاق للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، مرجعا السبب إلى «الوضع السيئ في اقتصاديات دول منشأ المهاجرين (الأفارقة)».

وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية التونسية ردا على سؤال عن شعور الحكومات الأوروبية بقلق عميق إزاء تدفقات الهجرة العالية جدا من تونس هذا العام، وذلك خلال مقابلة نشرت، مساء الخميس، مع جريدة «واشنطن بوست» الأميركية.

وفي إشارة لتحول بلده إلى منطقة عبور لهؤلاء المهاجرين المتدفقين من جنوب الصحراء الكبرى، قال عمار إن السبب يعود إلى «الوضع السيئ في اقتصاديات الدول منشأ المهاجرين»، معتبرا أن الحل على المدى المتوسط والطويل هو إصلاح المشاكل الحقيقية في دولهم؛ لأن وقفهم في البحر لن يكون كافيا، وأكد أنه دون «أمل أو عمل أو استقرار فسيعملون كل ما في وسعهم لترك بلادهم. وتونس في قلب هذا الطريق إلى أوروبا وليس بإمكان أي دولة مواجهة الظاهرة بمفردها».