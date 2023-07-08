هيئة رصد المحتوى تضع 6 معايير للجوائز الإعلامية وتعتبر غيابها «تضليلا وتحيزا»

القاهرة - بوابة الوسط

وضعت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي ستة معايير لاختيار الفائزين بالمهرجانات المتعلقة بالمحتوى الإعلامي، من بينها أصالة العمل وتأثيره الإيجابي والتزامه بمدونة السلوك المهني الإعلامي ومبادئها المتعلقة بالدقة والمصداقية، معتبرة أن غياب هذه المعايير بمثابة «تضليل وتحيز وتخبط».

وقالت الهيئة في بيان، إنها رصدت في الفترة الماضية مهرجانات تعني بالمحتوى الإعلامي في ليبيا قامت بتكريم أعمال صحفية، أو فنية، أو ثقافية، أو مؤسسات صحفية، أو شخصيات صحفية، أو فنية، أو ثقافية، لافتة إلى ملاحظتها غياب معايير للاختيار في كل هذه الجوائز، فضلا عن «تكريم بعض الشخصيات التي كان لها دورًا في تأجيج النزاع في ليبيا عبر خطاب الكراهية والتحريض على الحرب والعنف والتضليل الإعلامي».

وبينما يتطلب الرفع من جودة المحتوى الإعلامي سواء الصحفي، أو الثقافي، أو الفني تشجيعًا للجهات المنتجة لهذا المحتوى الإبداعي، أكدت هيئة رصد المحتوى الإعلامي ضروة وجود معايير لاختيار الفائزين بهذه الجوائز، وشددت على أن غياب المعايير في أي جائزة سواء كانت محلية أو دولية، يدخلها في باب «تضليل الرأي العام، والمحاباة والتحيز وعدم الحيادية، والمساهمة في انتشار خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي».

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6 معايير لاختيار الفائزين بالجوائز الإبداعية

وأبرزت الهيئة ستة معايير يجري بناء عليها اختيار الفائزين، وتشمل أصالة العمل وضررة ألا يكون مكررًا، وخاليًا من السرقة الفكرية، فضلًا عن دوره الإيجابي عبر جذب الانتباه وردود الفعل الإيجابية من عامة الناس، وكذلك من السلطات، أو الشخصيات المسؤولة، ومساهمته في التغيير الإيجابي للمجتمعات، مثل كشف الفساد، والجريمة، أو دعم السلام، والحوار، والديمقراطية، وحقوق الإنسان.

أما ثالث هذه المعايير فيتعلق بالاتساق وضرورة أن يغطي العمل قضية ما بشكل موضوعي وحيادي ومفصل، ويقدم أفكارها ومعلوماتها في تدفق منطقي، فيما تمثل الشجاعة رابع المعايير حيث لابد أن يظهر العمل المبادرة والمثابرة في كشف الحقائق.

والتحقيق والتحليل في قلب المعايير التي وضعتها هيئة رصد المحتوى الإعلامي، وكذلك مدى الالتزام بمدونة السلوك المهني الإعلامي ومبادئها المتعلقة بالدقة والمصداقية، وعدم التضليل، وعدم انتهاك الخصوصية، والحيادية، والنزاهة، والاستقلالية، والحد من الضرر، وعدم مخالفة القانون، وعدم الدعوة إلى الحرب، والعنف وخطاب الكراهية.