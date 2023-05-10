شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأربعاء، الضوء على الدور المنوط بالهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي أصدرت تقارير عديدة حول تجاوزات لعدد ضخم من وسائل الإعلام، لكنها واجهت انتقادات بعدم الحيادية، وهو ما يطرح التساؤلات حول المعايير التي تنتهجها والجدوى المرجوة من ورائها.

وأشار البرنامج إلى مرحلة الانفتاح على إنشاء الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية بعد ثورة فبراير، مع غياب مثياق لشرف المهنة، ومعايير حاكمة، مما أدى إلى ارتكاب أخطاء، لكن معالجتها لا تزال من دون نقابة مستقلة وبوصلة وقواعد تتلاشى أية انتقادات بالتحيز والمحسوبية.

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وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، والصحفي المختص في رصد المحتوى رضا فحيل البوم، والإعلامي أحمد المقصبي.

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