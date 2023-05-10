  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 10:29 مساء
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأربعاء 10 مايو 2023
alwasat radio

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، الأربعاء، الضوء على الدور المنوط بالهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي أصدرت تقارير عديدة حول تجاوزات لعدد ضخم من وسائل الإعلام، لكنها واجهت انتقادات بعدم الحيادية، وهو ما يطرح التساؤلات حول المعايير التي تنتهجها والجدوى المرجوة من ورائها.

وأشار البرنامج إلى مرحلة الانفتاح على إنشاء الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية بعد ثورة فبراير، مع غياب مثياق لشرف المهنة، ومعايير حاكمة، مما أدى إلى ارتكاب أخطاء، لكن معالجتها لا تزال من دون نقابة مستقلة وبوصلة وقواعد تتلاشى أية انتقادات بالتحيز والمحسوبية.

- «حكومة الوحدة»: رصد أكثر من 15 ألف إخلال مهني في 26 وسيلة إعلامية منذ بداية العام

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، والصحفي المختص في رصد المحتوى رضا فحيل البوم، والإعلامي أحمد المقصبي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة «VAR»

قناة الوسط «WTV» تعرض الأجندة الكاملة للجولة السادسة إياب من «دورينا» مع فقرة ...
رئيس جمعية قدامى الرياضين بزوارة الطرمال لـ«بوابة الوسط»: بصدد إقامة حفل التأبين الأول لبشير غريبة

رئيس جمعية قدامى الرياضين بزوارة الطرمال لـ«بوابة الوسط»: بصدد إقامة حفل التأبين...
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق

قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
عقيلة صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»

عقيلة صالح يطلع على نتائج أعمال لجنة «6+6»
شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: جلسة حوارية حول الأزمة السودانية ببنغازي
السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية

السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سورية
الدبيبة ينعى 4 خريجين من كلية الطيران توفوا بحادث سير أثناء عودتهم إلى تراغن

الدبيبة ينعى 4 خريجين من كلية الطيران توفوا بحادث سير أثناء عودتهم إلى تراغن
غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)

غضب المودعين اللبنانيين يشتعل أمام مصارف بيروت (شاهد)
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
عبدالسلام أرحومة.. أول طبيب ليبي ينال الشارة من الاتحاد الدولي للفروسية

عبدالسلام أرحومة.. أول طبيب ليبي ينال الشارة من الاتحاد الدولي للفروسية
ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة

ضربات الاحتلال الإسرائيلي تقتل طبيب أسنان معروفا بعمل الخير في غزة
في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر الضرر

في ذكرى «معركة باب العزيزية».. رئيس رابطة سجناء الرأي يطالب بمصالحة حقيقية وجبر ...
محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق

محمد بالراس علي وجمال غرفة التعليق
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة

بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»

مصدر لـ«فرانس برس»: صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي «تمت»
رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد

رئيس «فاغنر»: الدولة الروسية غير قادرة على الدفاع عن البلاد
%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر

%79 منها رواتب.. 1.2 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 4 أشهر
«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي

«نوفا»: طائرة عسكرية بريطانية توقفت بشكل غير عادي في بنغازي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الداخلية: جولة تفقدية للنقاط الأمنية على الحدود مع تونس
الداخلية: جولة تفقدية للنقاط الأمنية على الحدود مع تونس
الدبيبة والمنفي يناقشان المستجدات السياسية وملفات المصالحة والانتخابات
الدبيبة والمنفي يناقشان المستجدات السياسية وملفات المصالحة ...
باتيلي يتفق مع عقيلة صالح على ضرورة تسريع عمل لجنة «6+6»
باتيلي يتفق مع عقيلة صالح على ضرورة تسريع عمل لجنة «6+6»
شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية تكاليف الحج
شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية تكاليف ...
الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا
الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
الرقابة على قطاع النفط محور اجتماع شكشك مع الوكالة الأميركية للتنمية
الرقابة على قطاع النفط محور اجتماع شكشك مع الوكالة الأميركية......
حكومة الوحدة تستعد لإطلاق خدمة المكالمات الهاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين
حكومة الوحدة تستعد لإطلاق خدمة المكالمات الهاتفية لاستقبال ......
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير ......
الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ماليزيا
الحويج يوجه بوضع آلية لدعم صادرات التمور وزيت الزيتون إلى ......
شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية تكاليف الحج
شاهد «اقتصاد بلس»: الدبيبة يخصص ربع مليار دينار لتغطية ......
المزيد