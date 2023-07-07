وزيرا الداخلية والعدل يعتمدان إضافة مجموعة عقاقير إلى جداول المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد وزيرا الداخلية عماد الطرابلسي، والعدل، حليمة عبدالرحمن، بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مجموعة من العقاقير المضافة إلى جداول المركبات المخدرة، حسب تحديثات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بطريقة علمية كيميائية وفقا للاشتراطات العالمية القابلة للتحديث.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالرحمن للطرابلسي في مكتبها؛ لبحث إجراء تحديث بجدول المواد المخدرة بإضافة مجموعة عقاقير للجداول، وذلك بحضور مدير إدارة التدريب بوزارة العدل، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث ومدير المكتب القانوني بوزارة الداخلية، وفق بيان صادر عن وزارة العدل.

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وأكدت وزيرة العدل خلال الاجتماع أن مشكلة تعاطي المخدرات تشغل العالم أجمع لأثرها التدميري على المجتمعات وكونها عاملا رئيسيا في كثير من المشاكل الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والصحية، مشددة على ضرورة بذل الجهد لمحاربة انتشارها.