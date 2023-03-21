وزيرة العدل تجتمع مع مكاتب الطب الشرعي بفروع مركز الخبرة القضائية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري مكاتب الطب الشرعي بفروع مراكز الخبرة القضائية والبحوث بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بحضور المستشار رئيس المركز ومشاركة عدد من مديري الفروع من خلال تقنية «زووم».

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع نوقش خلاله التحديات والصعوبات التي تواجه أعمال المكاتب وتطوير منظومة الطب الشرعي والرفع من مستوى أداء الخبراء والأطباء، ومواكبة آخر التطورات العلمية والتدريب.

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وأضافت الوزارة أن الاجتماع جرى خلاله أيضًا التأكيد على ضرورة تقديم الدعم الفني والاستشاري لتمكين النيابات، والمحاكم للحصول على تقارير الخبرة القضائية وتقارير الطب الشرعي في الوقت المناسب وتوفير الوقت والجهد وتقريب المسافات للموطنين في كل ربوع ليبيا، لضمان حسن سير العدالة وتذليل الصعاب في كافة النيابات والمحاكم بربوع ليبيا ومساعدتها في أداء أعمالها.

اجتماع وزيرة العدل مع مديري مكاتب الطب الشرعي، الثلاثاء 21 مارس 2023. (وزارة العدل)

اجتماع وزيرة العدل مع مديري مكاتب الطب الشرعي، الثلاثاء 21 مارس 2023. (وزارة العدل)

اجتماع وزيرة العدل مع مديري مكاتب الطب الشرعي، الثلاثاء 21 مارس 2023. (وزارة العدل)