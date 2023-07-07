  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: هل ستنجح تركيا في ضخ الدماء إلى جسد الانتخابات؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 12:57 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: هل ستنجح تركيا في ضخ الدماء إلى جسد الانتخابات؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس 6 يوليو 2023
alwasat radio

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على ما تردد من أنباء بشأن لقاء مرتقب في تركيا يجمع رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري بحضور بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر، فهل ستُصلح أنقرة مع أفسدته اجتماعات بوزنيقة؟

وبعد فشل لجنة «6+6» في فرض قوانين الانتخابات كقاعدة دستورية تقود الانتخابات، تسارعت وتيرة التحركات العلنية والسرية، فيما كانت الكلمة الأخيرة للمشير خليفة حفتر محركًا للمياه الراكدة. وسط هذه النقاط، فإن مسألة تشكيل لجنة لإدارة الموارد المالية تبدو الخطوة الأحدث في المسار التفاوضي الحالي بين الأطراف الليبية، فيما لا يزال تفاصيلها غير واضحها.

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأعضاء إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل في بنغازي لمناقشة نقاط جدلية، من بينها بقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في منصبه او إقالته، وهي مسألة أثارها خالد المشري في آخر تصريحات له.

وفي حين تشير الأنباء عن أن اجتماعات تركية قد تتطرق إلى مسألة السلطة التنفيذية التي تشرف على الانتخابات المرتقبة، فهل يتخلى الجانب التركي عن الحليف الليبي في المنطقة الغربية، وهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية، كما تريد القاهرة.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، والباحث السياسي يحيى العبار، والمحلل السياسي فيصل بوالرايقة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله

الموسيقار علي ماهر في ذكرى رحيله
إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات

إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات
الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان

الشرطة الفرنسية تفتش منزل رئيس باريس سان جيرمان
بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية مميزة

بالفيديو.. المنتخب الوطني للطائرة يواجه قطر بدورة الألعاب العربية ومشاركة ليبية ...
في الجولة الثالثة من سداسي التتويج.. الهلال يحرج الأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي في الوصافة

في الجولة الثالثة من سداسي التتويج.. الهلال يحرج الأهلي طرابلس.. والأهلي بنغازي ...
أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم

أديل تسخر من موجة رشق الفنانين بأغراض: افعلوها وسأقتلكم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا

رتاج السائح تتوج بفضية رمي القرص في دورة الألعاب العربية.. ووضاح سادسا
الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية الهزلية»

الاتحاد يهدد بالانسحاب من دور سداسي التتويج بـ«دورينا» ويصفه بـ«المسرحية ...
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله

العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش

الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش
تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

تعادل سلبي بين الأهلي طرابلس والهلال يشعل دور سداسي التتويج بـ«دورينا»
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة النصر والأهلي بنغازي في سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج ...
رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا أميركا 2024

رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا ...
حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»

حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري

اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باحثة في هيومان رايتس: ليبيون بزي عسكري هددوا مهاجرين وأمروهم بالعودة إلى تونس
باحثة في هيومان رايتس: ليبيون بزي عسكري هددوا مهاجرين وأمروهم ...
«الوضع في ليبيا» محور محادثات وزيري خارجية الجزائر وتركيا في أذربيجان
«الوضع في ليبيا» محور محادثات وزيري خارجية الجزائر وتركيا في ...
بيانات «المركزي»: 6 مليارات دينار مخصصات الدعم خلال يونيو فقط
بيانات «المركزي»: 6 مليارات دينار مخصصات الدعم خلال يونيو فقط
السفير التركي الجديد في مصر يتحدث عن «تقوية الحوار» مع القاهرة حول ليبيا
السفير التركي الجديد في مصر يتحدث عن «تقوية الحوار» مع القاهرة ...
«المركزي»: 21.3 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
«المركزي»: 21.3 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: هل ستنجح تركيا في ضخ الدماء إلى جسد الانتخابات؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل ستنجح تركيا في ضخ الدماء إلى جسد ......
«المركزي»: توزيع 54 مليار دينار على المصارف التجارية منذ بداية العام
«المركزي»: توزيع 54 مليار دينار على المصارف التجارية منذ ......
بالأسماء.. أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها
بالأسماء.. أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها...
«المركزي»: 21.3 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
«المركزي»: 21.3 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 6 ......
السفير التركي الجديد في مصر يتحدث عن «تقوية الحوار» مع القاهرة حول ليبيا
السفير التركي الجديد في مصر يتحدث عن «تقوية الحوار» مع ......
المزيد