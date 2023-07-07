شاهد في «وسط الخبر»: هل ستنجح تركيا في ضخ الدماء إلى جسد الانتخابات؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الخميس، الضوء على ما تردد من أنباء بشأن لقاء مرتقب في تركيا يجمع رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري بحضور بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر، فهل ستُصلح أنقرة مع أفسدته اجتماعات بوزنيقة؟

وبعد فشل لجنة «6+6» في فرض قوانين الانتخابات كقاعدة دستورية تقود الانتخابات، تسارعت وتيرة التحركات العلنية والسرية، فيما كانت الكلمة الأخيرة للمشير خليفة حفتر محركًا للمياه الراكدة. وسط هذه النقاط، فإن مسألة تشكيل لجنة لإدارة الموارد المالية تبدو الخطوة الأحدث في المسار التفاوضي الحالي بين الأطراف الليبية، فيما لا يزال تفاصيلها غير واضحها.

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأعضاء إلى جلسة رسمية الإثنين المقبل في بنغازي لمناقشة نقاط جدلية، من بينها بقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في منصبه او إقالته، وهي مسألة أثارها خالد المشري في آخر تصريحات له.

وفي حين تشير الأنباء عن أن اجتماعات تركية قد تتطرق إلى مسألة السلطة التنفيذية التي تشرف على الانتخابات المرتقبة، فهل يتخلى الجانب التركي عن الحليف الليبي في المنطقة الغربية، وهو رئيس حكومة الوحدة الوطنية، كما تريد القاهرة.

وحول هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الكاتب والمحلل السياسي إسلام الحاجي، والباحث السياسي يحيى العبار، والمحلل السياسي فيصل بوالرايقة.

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