بنك التنمية الأفريقي يدعم أول استراتيجية وطنية للأمن الغذائي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد بنك التنمية الأفريقي دعمه الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في ليبيا، وذلك خلال اجتماع تنسيقي ناقش التحديات المعقدة التي تواجه صياغة وتنفيذ استراتيجيات الأمن الغذائي، مثل تغير المناخ، وإدارة المياه، والتغذية، والحاجة إلى الشمولية والاستعداد للاستجابة لحالات الطوارئ.

من جانبها، قالت نائبة المدير العام للبنك لمنطقة شمال أفريقيا مالين بلومبيرج، إن «الأمن الغذائي شرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والرفاهية العامة للسكان»، مضيفة أن البنك يعمل مع شركاء التنمية الآخرين لضمان نجاح الاستراتيجية.

واستضاف البنك الاجتماع لتعميق الحوار مع الجهات الليبية حول الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة. وشكلت جزءًا من ارتباطات البنك استجابة للتحديات العالمية والبناء على نتائج قمة داكار 2 يناير حول السيادة الغذائية والقدرة على الصمود في أفريقيا.

وكان الوفد الليبي برئاسة مدير عام المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور محمود الفطيسي، وهو المسؤول أيضًا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وذلك بمشاركة مندوبين من منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي.

وفي مايو من العام الماضي، أطلق بنك التنمية الأفريقي مرفق إنتاج غذائي طارئ أفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وهو يساعد على التخفيف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، ووباء كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا. كما شارك البنك في تنظيم قمة الغذاء في يناير في داكار (السنغال) والتي تمخضت عن مواثيق غذائية للبلدان الأفريقية.

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الفطيسي: تحديد أهداف ومعالم واضحة سيضمن الكفاءة وتحقيق نتائج الاستراتيجية

من جانبه، أشاد الدكتور الفطيسي بمبادرات البنك لضمان الأمن الغذائي في جميع أنحاء أفريقيا وسط التحديات العالمية. وقال: «إن توفير الغذاء لليبيين من خلال إعداد استراتيجية للأمن الغذائي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة»، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات، فإن تحديد أهداف ومعالم واضحة سيضمن الكفاءة وتحقيق نتائج.

وشارك البنك تجربته في دعم بلدان المنطقة الشمالية الأخرى (مصر وتونس) في إعداد ميثاقها بشأن سلسلة قيمة القمح. كما شاركت الوكالات الدولية تجربتها ونهجها تجاه الأمن الغذائي.