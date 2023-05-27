اجتماع بين مسؤولي وزارة الزراعة وشركة أميركية لرفع إنتاج المحاصيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عقد اجتماع مع شركة الخدمات البيئية الأميركية لمناقشة تقنيات الزراعة الرقمية، ورفع إنتاج المحاصيل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن الاجتماع جرى الخميس الماضي وضم عددا من الخبراء بالوزارة منهم مديرا الإنتاج النباتي والحيواني.

نقاش حول تبادل الخبرات في مجال تقنيات الزراعة الرقمية

وركز الاجتماع على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الزراعة الرقمية، والتي تشمل استخدام التكنولوجيا للرفع من مستوى الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية، وفق البيان، مشيرا إلى مناقشة زيادة كفاءة الاستخدام الحيوي للموارد الطبيعية وإمكانية تطبيق هذه التقنيات لتحسين خصائص التربة.

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وعرض نموذج للمزارع الذكية وطرق تشغيلها وأوجه الاستفادة منها، بما يتماشى مع السعي إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والاستفادة من الخبرات والممارسات الحديثة في هذا المجال، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مستوى من الأمن الغذائي، حسب الوزارة.