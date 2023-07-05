مكتب الامتحانات: 47% نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال مصدر من مكتب الامتحانات بمراقبة التربية والتعليم ببلدية سرت في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023 بلغت نحو 47%.

وذكر المصدر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي هذا العام ببلدية سرت بلغ نحو 2797 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين من الدور الأول عددهم 1316 طالبًا وطالبة.

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وأضاف المصدر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ببلدية سرت نحو 1481 طالبًا وطالبة، منوهًا بأن موعد امتحانات الدور الثاني سيكون يوم 17 يوليو الجاري.

وأعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي أجريت موحدة في كامل ليبيا، وبلغت نسبة النجاح فيها 53.88%. في حين سجلت نسبة النجاح في التخصص الديني 56.48%، و68% لتخصص الصم وضعاف السمع.