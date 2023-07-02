القطراني يبحث تنفيذ اتفاقية مع «فاو»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الزراعة المكلف حسين القطراني مع المدير العام المساعد الممثل الإقليمي لإقليمي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، عبدالحكيم الواعر، الجهود المبذولة للإسراع فى تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، حسب بيان صادر عن وزارة الزراعة.

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عقد القطراني لقاءات جانبية، على هامش اجتماعات الدورة الـ43 للمؤتمر العام لـ«فاو»، بهدف تعزيز التعاون القائم بين الحكومة ونظرائها في المجتمع الدولي. واتفق القطراني مع وزير الفلاحة والتنمية القروية المغربي، محمد صديقي، على ضرورة تبادل الاتصالات واللقاءات، والاستفادة من تجارب البلدين في المجالات الزراعية والحيوانية المختلفة.

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ويوم الجمعة، عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف لقاءات مع عدد من وزراء الدول الأعضاء في منظمة (فاو)، للإسهام في دعم الموقف الليبي من أجل إعادة حق تصويت ليبيا في هذا المحفل المهم، وإعادة الدور الريادي للدولة الليبية في هذه المنظمة الدولية، وفق بيان لوزارة الزراعة.

من اجتماع القطراني مع المدير العام المساعد الممثل الإقليمي لإقليمَي الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) عبد الحكيم الواعر، 2 يوليو 2023. (وزارة الزراعة)