إعادة التيار الكهربائي لمنطقة المقرون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إعادة التيار الكهربائي لمنطقة المقرون جنوب مدينة بنغازي، وذلك بعد صيانة الوصلات الكهربائية المعطوبة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الفنيين أجروا صيانة لخط 30 ك ف (المقرون - سلطان)، والذي حدث به عطل نتيجة انفصال بعض الوصلات وأعطال جسيمة أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة المقرون.

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وأضافت أن فريق صيانة الأعطال توجه علي الفور للمكان، وجرى إعادة التيار الكهربائي للمنطقة بعد صيانة الوصلات الكهربائية المعطوبة، مثمنة جهود العاملين بإدارة الجهد المتوسط بنغازي.