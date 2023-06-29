مستشفى الجلاء في بنغازي يستقبل 425 مصابا جراء ذبح الأضاحي أول أيام عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، استقبال 425 مصاباً جراء استخدام الأدوات الحادة أثناء ذبح وتقطيع الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، أمس الأربعاء.

وقال المستشفى عبر صفحته على «فيسبوك» إن من بين هذه الإصابات 25 حالة قطع وتر، تطلبت تدخلاً جراحياً لعلاجها، مشيراً إلى أن أغلب الإصابات في اليدين والرجلين.

- أكثر من 40 إصابة استقبلها مستشفى ابن سينا في سرت أول أيام عيد الأضحى

- مركز مصراتة الطبي: استقبلنا 252 إصابة بآلات حادة في أول أيام عيد الأضحى

وأضاف أن قسم جراحة الحروق والتجميل بالمستشفى استقبل أيضا أكثر من خمس حالات حروق نتيجة استعمال المحروقات (البنزين)، منها حالتي إيواء.

وأكد مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، استمرار العناصر الطبية والطبية المساعدة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمترددين على المستشفى.