أكثر من 40 إصابة استقبلها مستشفى ابن سينا في سرت أول أيام عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر طبية بمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، بأن قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى استقبل أكثر من 40 حالة مصابة بجروح خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك أمس الأربعاء.

وقالت المصادر إن حالات الإصابة كانت عبارة عن جروح في اليدين نتيجة استخدام الأدوات الحادة في ذبح الأضاحي، مؤكدة أن الأطقم الطبية تعاملت مع كافة الحالات وقدمت العلاج والتدخلات الجراحية والخياطة اللازمة.

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وأوضحت المصادر أن هذه العمليات أشرف عليها كل من اختصاصي العناية الفائقة بالمستشفى الدكتور عمر كركرة، وأخصائية الجراحة الدكتورة هند البراني، إضافة إلى العناصر الطبية المساعدة وفنيي الأشعة والتحالية الطبية.

إسعاف أحد المصابين جراء استخدام الأدوات الحادة بأول أيام عيد الضحى في مستفى ابن سينا بسرت، الأربعاء 28 يونيو 2023. (الإنترنت)