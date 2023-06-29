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مركز مصراتة الطبي: استقبلنا 252 إصابة بآلات حادة في أول أيام عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 04:17 مساء
مركز مصراتة الطبي: استقبلنا 252 إصابة بآلات حادة في أول أيام عيد الأضحى
مصاب يتلقى العلاج بمركز مصراتة الطبي، الأربعاء 28 يونيو 2023. (مركز مصراتة الطبي)
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قال مركز مصراتة الطبي، إن قسم الحوادث والطوارئ بالمركز استقبل 252 حالة مصابة جراء استخدام الآلات الحادة في ذبح الأضاحي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، أمس الأربعاء.

وأكد المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أن المصابون تلقوا الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وعادوا إلى منازلهم، مشيرا إلى أن هناك سبع حالات فقط أدخلوا غرف العمليات وأجريت لهم عمليات طارئة.

- مركز مصراتة الطبي: استقبلنا 169 حالة إصابة جراء استخدام خاطئ لأدوات النحر

ونوه مركز مصراتة الطبي إلى أنه مستمر في استقبال الحالات في أي وقت، محذراً المواطنين من الاستعمال الخاطئ للأدوات الحادة في عمليات ذبح الأضاحى.

مصاب يتلقى العلاج بمركز مصراتة الطبي، الأربعاء 28 يونيو 2023. (مركز مصراتة الطبي)
مصاب يتلقى العلاج بمركز مصراتة الطبي، الأربعاء 28 يونيو 2023. (مركز مصراتة الطبي)
مصاب يتلقى العلاج بمركز مصراتة الطبي، الأربعاء 28 يونيو 2023. (مركز مصراتة الطبي)
مصاب يتلقى العلاج بمركز مصراتة الطبي، الأربعاء 28 يونيو 2023. (مركز مصراتة الطبي)
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