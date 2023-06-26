بدء خطة لدعم مستشفيات ومراكز طبية بعد عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بعد عيد الأضحى تنفيذ استراتيجية لدعم تخصصات بمستشفيات ومراكز طبية عامة بمختلف مدن البلاد.

وأعلن الجهاز ذلك بعد اجتماع لرئيسه الدكتور أحمد مليطان مع المدير المكلف بإدارة التخطيط بالجهاز واللجنة الطبية المركزية بالمنطقة الغربية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتشمل تلك التخصصات «جراحة الأورام الصدرية والجهاز الهضمي وجراحة القلب»، كما تأتي الخطة ضمن مشروع «عودة الحياة» لتوطين العلاج، بدعم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.