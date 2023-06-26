  • Alwasat News
Atwasat

بدء خطة لدعم مستشفيات ومراكز طبية بعد عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 09:13 صباحا
بدء خطة لدعم مستشفيات ومراكز طبية بعد عيد الأضحى
اجتماع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، 25 يونيو 2023، (صفحة الجهاز على فيسبوك)
alwasat radio

يبدأ جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بعد عيد الأضحى تنفيذ استراتيجية لدعم تخصصات بمستشفيات ومراكز طبية عامة بمختلف مدن البلاد.

وأعلن الجهاز ذلك بعد اجتماع لرئيسه الدكتور أحمد مليطان مع المدير المكلف بإدارة التخطيط بالجهاز واللجنة الطبية المركزية بالمنطقة الغربية، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتشمل تلك التخصصات «جراحة الأورام الصدرية والجهاز الهضمي وجراحة القلب»، كما تأتي الخطة ضمن مشروع «عودة الحياة» لتوطين العلاج، بدعم من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج

الأهلي طرابلس يفوز على النصر بثلاثية في دور سداسي التتويج
التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

التعادل السلبي يحكم مواجهة الهلال وأبوسليم في ثاني مواجهات دور سداسي التتويج ...
انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج

انتهت.. عبر قناة الوسط (WTV): مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج
لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة

لأول مرة في مصر: إنشاء مفوضية لمناهضة التمييز ضد المرأة
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية

«تجارب أدبية» تحتفي بالكاتب عمر الككلي في الإسكندرية
«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»

«إنستغرام» يطرح خاصية جديدة لمنافسة «تيك توك»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير خيري - بوتين

كاريكاتير خيري - بوتين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إحالة رواتب يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت
إحالة رواتب يونيو لموظفي القطاعات العامة في سرت
دعم أوروبي بـ1.5 مليون يورو لإجراء أول مسح متعدد المؤشرات في ليبيا
دعم أوروبي بـ1.5 مليون يورو لإجراء أول مسح متعدد المؤشرات في ...
ضبط مخزن معدات لتعدين العملات الرقمية في مصراتة (فيديو)
ضبط مخزن معدات لتعدين العملات الرقمية في مصراتة (فيديو)
البعثة الأممية تنظم ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين
البعثة الأممية تنظم ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ...
العمل: 86% من موظفي شركة البريد لديهم ازدواج وظيفي
العمل: 86% من موظفي شركة البريد لديهم ازدواج وظيفي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة ليلا على الساحل من طرابلس إلى سرت
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة ليلا على الساحل من طرابلس إلى سرت...
بدء خطة لدعم مستشفيات ومراكز طبية بعد عيد الأضحى
بدء خطة لدعم مستشفيات ومراكز طبية بعد عيد الأضحى...
العمل: 86% من موظفي شركة البريد لديهم ازدواج وظيفي
العمل: 86% من موظفي شركة البريد لديهم ازدواج وظيفي...
البعثة الأممية تنظم ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الليبيين
البعثة الأممية تنظم ورشة عمل حول حماية المدافعين عن حقوق ......
المزيد