إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية بالجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية بمديرية أمن الجفارة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها إلى التحول الرقمي، بما يسهل تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

- إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية والاستعلام الأمني الموحد بالقره بوللي

حضر مراسم الإطلاق مدير عام مركز المعلومات والتوثيق اللواء البهلول شنانة، والمساعد للشؤون العامة بالمديرية اللواء خيري أحمد المرغني، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام والضباط.

وأرفقت الوزارة بالمنشور هذا رابطًا يمكن من خلاله تقديم طلب الحصول على شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية.