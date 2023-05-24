إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية والاستعلام الأمني الموحد بالقره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية ونظام البلاغات والاستعلام الأمني الموحد بمديرية أمن القره بوللي، وفق ما أعلنته الوزارة.

حضر عملية الإطلاق كل من مدير عام مركز المعلومات والتوثيق اللواء البهلول شنانة، ومدير أمن القره بوللي العقيد أحمد السيليني، بحضور عدد من ضباط مديرية أمن القره بوللي، وعدد من ضباط ومهندسي المركز.

الأنظمة الرقمية لوزارة الداخلية

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماعًا عُقِد بمقر مديرية أمن القره بوللي، قدم خلاله مدير عام مركز المعلومات والتوثيق اللواء البهلول شنانة، شروح وافية حول الأنظمة الرقمية التي يطلقها المركز ضمن خطة التحول الرقمي بوزارة الداخلية بإشراف مباشر من وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي.

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وأشارت الوزارة إلى تسليم شهادة تقدير لمدير عام المركز اللواء البهلول شنانة تقديرًا لجهود مركز المعلومات والتوثيق في تنفيذ خطة التحول الرقمي بوزارة الداخلية. والذي سلم من جانبه عدد من شهادات التكريم لمنتسبي مديرية أمن القره بوللي الذين اجتازوا الدورات التدريبية التي تؤهلهم لاستخدام الأنظمة الرقمية التي أطلقها المركز وزود بها مديرية أمن القره بوللي بكفاءة عالية.

إصدار أول شهادة حالة جنائية إلكترونية بالقره بوللي

وأضافت وزارة الداخلية أن مهندسي مركز المعلومات والتوثيق قاموا عقب الاجتماع باختبار النظام وشرح الخطوات للحاضرين، ثم إصدار أول شهادة حالة جنائية إلكترونية بالمدينة. منوهة إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم طلب الحصول على شهادة الحالة الجنائية الإلكترونية عبر الرابط التالي:-

https://moi.gov.ly/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/?fbclid=IwAR0ATtzPSWQZWRyINsaNvrl5yVcH8bS2sr2geVuCd60l-sg6A5k5Xd_x9Ow

إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية والاستعلام الأمني الموحد بمديرية أمن القره بوللي. (وزارة الداخلية)

إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية والاستعلام الأمني الموحد بمديرية أمن القره بوللي. (وزارة الداخلية)

تركيب واختبار انظمة إصدار شهادة الحالة الجنائية والاستعلام الأمني الموحد بمديرية أمن القره بوللي. (وزارة الداخلية)

اجتماع مدير مركز التوثيق مع القائمين على منظومة إصدار الحالة الجنائية والاستعلام الأمني بمديرية أمن القره بوللي. (وزارة الداخلية)