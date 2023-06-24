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«حكومتنا»: إنجاز 50% من أعمال صيانة مستشفى بني وليد العام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 11:17 مساء
«حكومتنا»: إنجاز 50% من أعمال صيانة مستشفى بني وليد العام
من أعمال صيانة وتطوير مستشفى بني وليد العام، 24 يونيو 2023. (حكومتنا)
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أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية، مساء السبت، تجاوز نسبة إنجاز أعمال صيانة وتطوير مستشفى بني وليد العام الـ50%.

وقالت المنصة المعنية بنشر أخبار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن أعمال الصيانة والتطوير جرت تحت إشراف مكتب مشروعات المرقب وتدخل ضمن مشروعات خطة «عودة الحياة».

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وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في أغسطس 2021، خطة «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا، بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

وفي مايو الماضي، أعلن الدبيبة تنفيذ 1345 مشروعا ضمن «عودة الحياة»، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، وإطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير.

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