  • Alwasat News
Atwasat

افتتاح مدرسة جديدة في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 يونيو 2023, 03:43 مساء
افتتاح مدرسة جديدة في أبوسليم
من مراسم افتتاح المدرسة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

تسلم مراقب التربية والتعليم في بلدية أبوسليم، اليوم الجمعة، مدرسة «المشروع الزراعي»، المنفذة ضمن مشروعات خطة «عودة الحياة».

تبلغ القدرة الاستيعابية للمدرسة الجديدة 480 طالبًا، موزعين على ثمانية فصول دراسية وخمسة مكاتب إدارية، وفق بيان مقتضب صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

الدبيبة: نتائج ملموسة لخطة عودة الحياة في الزنتان
إعداد الدراسات الخاصة بـ1343 مشروعا جديدا ضمن خطة «عودة الحياة»
حكومة الوحدة تعلن موافقة ديوان المحاسبة على إنشاء 500 مدرسة

وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في أغسطس 2021، مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا، بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

وفي مايو الماضي، أعلن الدبيبة تنفيذ 1345 مشروعا ضمن «عودة الحياة»، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، وإطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير.

لقطة للمدرسة الجديدة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)
لقطة للمدرسة الجديدة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)
لقطة للمدرسة الجديدة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)
لقطة للمدرسة الجديدة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)
لقطة للمدرسة الجديدة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)
لقطة للمدرسة الجديدة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها

كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها
4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية

4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية
في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل

في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل
الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة

الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة
ثقب في الجحيم

ثقب في الجحيم
شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة ...
كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال

كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل للتنفيذ

نورلاند: مفوضية الانتخابات ستكون جاهزة بمجرد التوافق على أساس قانوني قابل ...
إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

إصابة كابانجو تربك الحسابات الفنية لفريق الأهلي بنغازي قبل الدور السداسي للتتويج...
الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول جوارها

الدبيبة: العمليات ضد عصابات تهريب المهاجرين منسجمة مع متطلبات حفظ أمن ليبيا ودول...
النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا

النيابة توقف تفويضات مالية بـ14 مليون يورو لـ1895 موفدا في تركيا
محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات ...
المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين

المزداوي يكشف سرًا في كتيب عريبي عن حرب فلسطين
رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى

رتاج السائح تحرز ذهبية رمي القرص في بطولة العرب لألعاب القوى
«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: حراس الفضيلة.. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر (الجزء الثاني)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول معدات وقطع غيار لـ5 محطات كهرباء
وصول معدات وقطع غيار لـ5 محطات كهرباء
«الداخلية»: ضبط معدات لتعدين العملات المشفرة بمنطقة السراج في طرابلس
«الداخلية»: ضبط معدات لتعدين العملات المشفرة بمنطقة السراج في ...
افتتاح مدرسة جديدة في أبوسليم
افتتاح مدرسة جديدة في أبوسليم
إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت
إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت
تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي
تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
انتشال جثة مجهولة الهوية في منطقة العقيلة
انتشال جثة مجهولة الهوية في منطقة العقيلة...
5 مؤسسات فكر إيطالية تدعو إلى مبادرة أوروبية جديدة لحل الأزمة الليبية
5 مؤسسات فكر إيطالية تدعو إلى مبادرة أوروبية جديدة لحل ......
مخرجات «6+6» في مشاورات عقيلة مع وفد نقابة المحامين
مخرجات «6+6» في مشاورات عقيلة مع وفد نقابة المحامين...
تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي
تسليم وحدتين بحريتين لخفر السواحل الليبي...
إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت
إحالة حوافظ رواتب يونيو إلى المصارف في سرت...
المزيد