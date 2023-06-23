افتتاح مدرسة جديدة في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم مراقب التربية والتعليم في بلدية أبوسليم، اليوم الجمعة، مدرسة «المشروع الزراعي»، المنفذة ضمن مشروعات خطة «عودة الحياة».

تبلغ القدرة الاستيعابية للمدرسة الجديدة 480 طالبًا، موزعين على ثمانية فصول دراسية وخمسة مكاتب إدارية، وفق بيان مقتضب صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في أغسطس 2021، مشروع «عودة الحياة» لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا، بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

وفي مايو الماضي، أعلن الدبيبة تنفيذ 1345 مشروعا ضمن «عودة الحياة»، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، وإطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير.

لقطة للمدرسة الجديدة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)

لقطة للمدرسة الجديدة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)

لقطة للمدرسة الجديدة في أبوسليم، 23 يونيو 2023. (حكومتنا)