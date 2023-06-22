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الشؤون الاجتماعية: 1.8 مليار دينار قيمة منحتي الأولاد والزوجة والبنات عن 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 يونيو 2023, 11:22 مساء
الشؤون الاجتماعية: 1.8 مليار دينار قيمة منحتي الأولاد والزوجة والبنات عن 3 أشهر
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، عن إحالة الربع الثاني من منحتي الأولاد والزوجة والبنات دون 18 سنة للعام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و815 مليونًا و624 ألف دينار.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن منحة الأولاد استهدفت حوالي مليون و158 ألف و417 أسرة، وبقيمة مالية حوالي مليار و116 مليونا و435 ألفًا و900 دينار، بينما استهدفت منحة الزوجة والبنات مليونًا و235 ألفًا و93 بطاقة مصرفية، وبقيمة مالية حوالي 699 مليونا و188 ألفا و85 دينارا.

- إحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما عن 3 أشهر إلى المصرف المركزي

وأوضحت الوزارة أنها أحالت أذونات صرف منحة الزوجة والأولاد للربع الثاني من العام الجاري (أبريل - مايو - يونيو) إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي وإدارات الفروع بالمصارف التجارية و مصرف الجمهورية فيما يخص منحة الزوجة والبنات لإيداعها في حسابات مستحقيها.

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