  • Alwasat News
Atwasat

إحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما عن 3 أشهر إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 09:21 مساء
إحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما عن 3 أشهر إلى المصرف المركزي
شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أحالت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عامًا، عن أشهر (أبريل مايو يونيو) إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين.

يأتي هذا الإجراء بعد يوم من إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليمات بصرف هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك.

- الدبيبة يوجّه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى
- الدبيبة يصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر قبل عيد الأضحى

وفي وقت سابق اليوم، وجه الدبيبة وزارة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات

كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات
عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)

عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)
المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني لاتخاذ القرار

المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني...
عنكم وعن أروع الأمهات

عنكم وعن أروع الأمهات
ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا

ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا
بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول

بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول
بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة

بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة
الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى

الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11

الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي
شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة

شاهد في «هنا ليبيا»: معاناة مرضى الكلى واصطياد سمكة قرش غرب درنة
اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية

اتفاقات بـ10 مليارات دولار في أول أيام مؤتمر أعمال «عربي- صيني» بالسعودية
القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي

القبض على موظفين بشركة الكهرباء سرقوا مكونات شبكة الإمداد الكهربائي
ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى

ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى
الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات

الشيباني: المرحلة الثانية من خطة تأمين الحدود ستغطي المسافة من غدامس إلى غات
16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر

16.69 مليون دينار مرتبات مجلس الوزراء و391.8 مليون لجهات أمنية في 5 أشهر
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شكشك يدعو إلى حوكمة ورقمنة النظام الصحي
شكشك يدعو إلى حوكمة ورقمنة النظام الصحي
المنقوش تشارك في الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي
المنقوش تشارك في الاجتماع الوزاري العربي - الباسيفيكي
المقريف يشكل لجنة تحقيق في مخالفات امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي
المقريف يشكل لجنة تحقيق في مخالفات امتحانات شهادتي التعليم ...
إحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما عن 3 أشهر إلى المصرف المركزي
إحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما عن 3 أشهر إلى ...
10 مليون دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة سرت
10 مليون دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
في برنامج «اقتصاد بلس».. مدير المصرف الزراعي: لا دعم حكومي للأعلاف منذ 15 عاما (فيديو)
في برنامج «اقتصاد بلس».. مدير المصرف الزراعي: لا دعم حكومي ......
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي ......
ارتفاع اليورو والإسترليني مقابل الدولار في نهاية التعاملات بالسوق الموازية (الإثنين 12 يونيو 2023)
ارتفاع اليورو والإسترليني مقابل الدولار في نهاية التعاملات ......
10 مليون دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة سرت
10 مليون دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة سرت...
إحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما عن 3 أشهر إلى المصرف المركزي
إحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما عن 3 أشهر ......
المزيد