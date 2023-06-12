إحالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما عن 3 أشهر إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عامًا، عن أشهر (أبريل مايو يونيو) إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف، وفق ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين.

يأتي هذا الإجراء بعد يوم من إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليمات بصرف هذه المنحة قبل عيد الأضحى المبارك.

- الدبيبة يوجّه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى

- الدبيبة يصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر قبل عيد الأضحى

وفي وقت سابق اليوم، وجه الدبيبة وزارة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة.