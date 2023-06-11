  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر قبل عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 01:50 مساء
الدبيبة يصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر قبل عيد الأضحى
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر «أبريل - مايو - يونيو» قبل عيد الأضحى المبارك.

ويوم السبت، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، خلال ترؤسها اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد، سير عملية صرف المنحة، وصرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين، بالإضافة إلى استمرار شحن بطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

- الشؤون الاجتماعية: تنفيذ ملاحق لبطاقات «إيفاء» بقيمة 130 مليون دينار
- الدبيبة: تنفيذ 1345 مشروعا ضمن خطة «عودة الحياة».. و100 ألف شاب حصلوا على منحة الزواج
- «الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
- إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية

وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، الممثلة في وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي، لإنجاح مشروع المنحة، وفق بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

يوم 26 مايو الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ ملاحق لبطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات، بقيمة إجمالية تتجاوز 130 مليون دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر
مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته

مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال

صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى

شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل

خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل
«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب
انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي

انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية النفق

موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية ...
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك

بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك
دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%

دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%
جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي
1.8 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام

1.8 مليار دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا

الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأرصاد»: طقس متقلب من يوم لآخر على معظم مناطق البلاد
«الأرصاد»: طقس متقلب من يوم لآخر على معظم مناطق البلاد
شركة الكهرباء: صيانة منظومة سحب هواء الضاغط للوحدة الغازية الثانية في محطة شمال بنغازي
شركة الكهرباء: صيانة منظومة سحب هواء الضاغط للوحدة الغازية ...
تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية (الأحد 11 يونيو 2023)
تراجع الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية (الأحد 11 يونيو ...
أكثر من 123 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية في النحو والقرآن الكريم (صور)
أكثر من 123 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية في النحو ...
الأرصاد يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى الخليج (الأحد 11 يونيو 2023)
الأرصاد يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى الخليج (الأحد 11 ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر
حظر تجول في طبرق ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر...
المزيد
53 سنة عن جلائها.. محطات من تاريخ القواعد العسكرية الأميركية في ليبيا
53 سنة عن جلائها.. محطات من تاريخ القواعد العسكرية الأميركية......
الدبيبة يصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر قبل عيد الأضحى
الدبيبة يصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر قبل ......
محللون عن مخرجات «بوزنيقة»: خلط أوراق وتناقضات تمدد أمد الأزمة الليبية
محللون عن مخرجات «بوزنيقة»: خلط أوراق وتناقضات تمدد أمد ......
الأرصاد يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى الخليج (الأحد 11 يونيو 2023)
الأرصاد يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى الخليج ......
أكثر من 123 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية في النحو والقرآن الكريم (صور)
أكثر من 123 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية في النحو......
المزيد