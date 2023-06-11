الدبيبة يصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر قبل عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر «أبريل - مايو - يونيو» قبل عيد الأضحى المبارك.

ويوم السبت، ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، خلال ترؤسها اللجنة العليا لمشروع منحة الزوجة والأولاد، سير عملية صرف المنحة، وصرف ملاحق الدفعات المستحقة للمواطنين، بالإضافة إلى استمرار شحن بطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما.

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وخلال الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة مواصلة التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة، الممثلة في وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات ومصرف ليبيا المركزي، لإنجاح مشروع المنحة، وفق بيان صادر، اليوم السبت، عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

يوم 26 مايو الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ ملاحق لبطاقات «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات، بقيمة إجمالية تتجاوز 130 مليون دينار.