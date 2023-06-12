الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يونيو قبل عيد الأضحى لجميع العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة.

ونشرت صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» اليوم الإثنين صورة القرار الموجه إلى وزير المالية خالد المبروك، حيث كلفه الدبيبة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحالة مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر يونيو الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الأسبوع، لصرفها قبل حلول العيد.

- الدبيبة يصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات لـ3 أشهر قبل عيد الأضحى

وأمس الأحد، أصدر الدبيبة تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة، ومنحة الأبناء عن أشهر «أبريل - مايو - يونيو» قبل العيد أيضا.