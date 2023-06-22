العابد يبحث عقد دورات تدريبية في أم الرزم

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا عقد دورات تدريبية للباحثين عن العمل عبر مبادرة «مهنتك مستقبلك» في بلدة أم الرزم التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرق مدينة درنة، وذلك في التخصصات المطلوبة بسوق العمل.

جاء ذلك في لقاء مع مدير مكتب العمل أم الرزم في مكتب بديوان الوزارة في طرابلس أمس الأربعاء، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتابع العابد سير العمل بالمكتب والصعوبات التي تواجهه وكيفية إيجاد سبل حلحلتها، مؤكدا ضرورة استمرار العمل بعد عملية الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات والتوثيق لتقديم الخدمات للموطنين في أم الرزم، كما استعرض اللقاء نتائج الحملة التفتيشية في المنطقة.