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العابد يبحث عقد دورات تدريبية للباحثين عن عمل من أبناء النازحين في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 07:45 صباحا
العابد يبحث عقد دورات تدريبية للباحثين عن عمل من أبناء النازحين في مرزق
العابد خلال لقائه أعيان مرزق، 20 يونيو 2023، (وزارة العمل)
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بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المهندس علي العابد الرضا مع عدد من أعيان وحكماء أهالي مرزق سبل إقامة البرامج والدورات التدريبية للباحثين عن العمل من أبناء النازحين في البلدية، وإدماجهم في سوق العمل.

جاء ذلك في اجتماع بديوان الوزارة في طرابلس أمس الثلاثاء، بحضور مدير مكتب العمل بالبلدية ووكيل الوزارة لشؤون الاستخدام، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

العابد يبحث إقامة دورات تدريبية للباحثين عن العمل في مرزق

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تنظيم وإقامة برامج تدريبية متخصصة للنساء بالتنسيق مع مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة العمل والتأهيل.

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