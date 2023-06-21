«يوبام» تستضيف ورشة عمل حول مكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت بعثة الاتحاد الأوروبي للقطاع الأمني والحدود المدنية لدى ليبيا «يوبام» ورشة عمل في مكافحة الإرهاب لمدة ثلاثة أيام، مع أعضاء المركز الليبي لمكافحة الإرهاب والمراقبين الدوليين.

وأشارت البعثة إلى أهمية تحسين تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، حسب تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

تحسين فعالية جهود مكافحة الإرهاب

وقال رئيس البعثة جيروم بوايون إن المشروع سيسهم في تحسين الفعالية والكفاءة في هذا المجال، متابعا: «ورشة العمل علامة فارقة جديدة في دعم البعثة للمركز».

وأكمل: «جنبا إلى جنب مع وكالات الاتحاد الأوروبي الأخرى وأدوات المفوضية نقدم حلولا لزيادة بناء خلية اندماج الأشعة المقطعية مع أخذ المواصفات الليبية في الاعتبار».