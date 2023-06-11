افتتاح مركز تدريب تخصصي لحرس الحدود الليبي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية «يوبام ليبيا» وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الدفاع، مركزًا للتدريب التخصصي لحرس الحدود الليبي في العاصمة طرابلس.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية ناتالينا سيا في حفل الافتتاح إن «يوبام ليبيا فخورة جدًا بالتعاون الناجح مع السلطات الليبية لإنشاء مركز تدريب حرس الحدود الليبي في طرابلس»، وفق تغريدة نشرتها البعثة عبر حسابها على «تويتر».

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وفي تغريدة ثانية أضافت سيا «هدفنا الجماعي هو تعزيز قدرة ومهنية حرس الحدود الليبيين، وتعزيز حدود آمنة ومحكومة جيدًا في احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما يعود بالنفع على كل من ليبيا والدول المجاورة لها».

وتابعت في تغريدة ثالثة «كما تعرب يوبام ليبيا عن امتنانها الصادق لجميع المشاركين والمدربين والداعمين الذين ساهموا في إنشاء المركز»، مؤكدة أن «تفانيهم وعملهم الجاد جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة وأصبح شبه المستحيل ممكنًا» وفق قول رئيسة «يوبام».

حفل افتتاح مركز التدريب التخصصي لحرس الحدود التابع لوزارة الدفاع. (يوبام ليبيا)

حفل افتتاح مركز التدريب التخصصي لحرس الحدود التابع لوزارة الدفاع. (يوبام ليبيا)