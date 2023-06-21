«الصحة» تبحث الاستعانة بخبرات ألمانية في تعزيز الأمن الدوائي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل، مع ممثلين عن منظمة «GIZ» الألمانية تعزيز التعاون في المجال الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء بحضور ممثل عن وزارة الخارجية، حسب بيان الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وناقش المجتمعون عدة ملفات، أبرزها دعم القطاع الصحي في ليبيا، وتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال الصحة العامة.