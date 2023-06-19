«الصحة» تبحث تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية للمستشفيات التركية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مسؤولون بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية مع وفد من وزارة الصحة التركية، ملف تسديد الديون المستحقة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى بالمستشفيات والمراكز الصحية التركية.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر ديوان وزارة الصحة في طرابلس اليوم الإثنين، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تبادل الخبرات وتدريب العاملين الصحيين العاملين بالمرافق الصحية في ليبيا، فضلًا عن دعم البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة الليبية والخدمات العلاجية بمركز مصراتة للعلاج الطبيعي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تبادل الزيارات لتطوير النظام الصحي

واتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين البلدين في سبيل تطوير النظام الصحي والاستفادة من الخبرات.

- ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية لتنظيم معارض مشتركة في البلدين وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة

حضر الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية بالمناطق، ومدير إدارة النفقات الصحية بوزارة الصحة الليبية، فيما ضمّ الوفد التركي نائب وزير الصحة، ومدير مكتب العلاقات الدولية، ومدير إدارة الطوارئ والمستشفيات، ومندوب نائب القنصل بالسفارة التركية في ليبيا.