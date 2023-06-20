إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفها عن العمل بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سهيل بوشيحة، «إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفها عن العمل بليبيا»، في خطوة تهدف إلى تشجيع تلك الشركات على العودة إلى ليبيا وفق ما أعلنته الوزارة.

جاء ذلك خلال لقاء بوشيحة اليوم الثلاثاء المدير العام للتجارة الخارجية والاستثمار، الإسبانية أليسيا فاريلا، بمقر ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة في العاصمة طرابلس بحضور سفير إسبانيا لدى ليبيا ومديري إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي وإدارة الشركات والتسجيلات التجارية بديوان الوزارة وعدد من أصحاب الشركات الإسبانية.

تشجيع عودة الشركات الإسبانية إلى ليبيا

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري وعودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا، حيث أشار الوزير إلى إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفها عن العمل بليبيا وهذه الخطوة تأتي تشجيع لعودة الشركات الإسبانية.

- السفير الإسباني يعلن عودة نحو 30 شركة للعمل في ليبيا

- اتفاقية تعاون بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الإسبانية

- مصرف إسبانيا المركزي يؤكد الاستعداد لرفع قدرات الموارد البشرية والمؤسسية في ليبيا

- الكبير يبحث استئناف عمل الشركات الإسبانية في ليبيا

وأضافت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المدير العام للتجارة الخارجية والاستثمار، الإسبانية أليسيا فاريلا، أكدت من جانبها «رغبة الشركات الإسبانية في تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في دولة ليبيا».

بوشيحة يحث إسبانيا على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال الليبيين

كما أكد بوشيحة، لضيفته الإسبانية أن «الاستقرار الذي تشهده ليبيا في ظل حكومة الوحدة الوطنية يتيح فرص الاستثمار في كافة المجالات وخاصة الإنشاءات والبناء والطاقة المتجددة والبنية التحتية»، لافتًا إلى أن «قانون الاستثمار الليبي يتمتع بالمرونة ويمنح مزايا لجذب الاستثمار الأجنبي».

وحث وزير الاقتصاد والتجارة المكلف الجانب الإسباني على عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة من البلدين، مشددًا على «ضرورة تقديم كافة التسهيلات من الحكومة الإسبانية لرجال الأعمال الليبيين الراغبين في الاستثمار بالمملكة».

لقاء وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة مع المدير العام للتجارة الخارجية والاستثمار، الإسبانية أليسيا فاريلا والوفد المرافق لها. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة مع المدير العام للتجارة الخارجية والاستثمار، الإسبانية أليسيا فاريلا والوفد المرافق لها. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

لقاء وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة مع المدير العام للتجارة الخارجية والاستثمار، الإسبانية أليسيا فاريلا والوفد المرافق لها. (وزارة الاقتصاد والتجارة)