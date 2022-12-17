مصرف إسبانيا المركزي يؤكد الاستعداد لرفع قدرات الموارد البشرية والمؤسسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد محافظ مصرف إسبانيا المركزي ابلو هيرنانديز دي كوس، استعداد المصرف المركزي الإسباني لدعم جهود المصرف المركزي الليبي في رفع قدرات الموارد البشرية والمؤسسية ودعم جهود البلدين في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في مدريد أمس الجمعة، وفق بيان صادر عن المركزي الليبي.

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وبحث اللقاء التعاون في المجالين المصرفي والنقدي، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.