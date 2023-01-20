اتفاقية تعاون بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، الخميس، اتفاقية تعاون مع رئيسة محكمة الحسابات الإسبانية، إنريكيتا تشيكانوا خافيغا، واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يعني بتحديد مجالات العمل وترتيب الإجراءات للشروع في تنفيذ الاتفاقية.

وتتضمن الاتفاقية تطوير العمل الرقابي في عدة مجالات أهمها التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، وإعداد أدلة العمل الرقابي إضافة إلى التحول الرقمي، وتأتي امتدادا للمشاورات التي أجراها الطرفان خلال المؤتمر 24 لمنظمة «الإنكوساي» في الفترة من 9-11 نوفمبر في البرازيل، وفق بيان صادر عن ديوان المحاسبة.

- شكشك يشارك في اجتماعات «الإنكوساي» بالبرازيل

وحضر مراسم التوقيع سفير ليبيا لدى إسبانيا وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية. وشهدت المراسم تقديم ديوان المحاسبة عرضا مرئيا تناول خطته لتطوير الأداء.

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الإسبانية، 19 يناير 2023. (ديوان المحاسبة)

من مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الإسبانية، 19 يناير 2023. (ديوان المحاسبة)