ضبط سيارة مسروقة تتبع وزارة العدل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط سيارة مسروقة اتضح أنها تتبع وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وتمكنت وحدة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس من ضبط سيارة «تويوتا كوستر» خلال أحد الاستيقافات الأمنية بعد الاشتباه بها، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبالتواصل مع غرفة السيطرة للاستعلام عن السيارة اتضح أنها تتبع وزارة العدل وتحمل لوحة مزورة وجرى التبليغ عن سرقتها.

سيارة مسروقة تتبع وزارة العدل جرى ضبطها في طرابلس، 19 يونيو 2023. (مديرية أمن طرابلس)