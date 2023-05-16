ضبط 19 سيارة مسروقة بغريان وزوارة خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط 19 سيارة مبلغ بسرقتها خلال الساعات الـ48 الماضية.

وفي التفاصيل، تمكن أعضاء التحري بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط 11 سيارة مبلغ بسرقتها، ومطلوبة داخل نطاق مديرية أمن غريان، وذلك بالتعاون مع جهازي «دعم الاستقرار»، و«التمركزات الأمنية»، وقسم المرور والتراخيص بمديرية أمن غريان، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

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كما تمكنت دوريات التحري بمكتب مباحث المرور بالإدارة من ضبط ثماني سيارات تحمل وثائق ملكية مزورة داخل مدينة زوارة. وبذلك، يصبح عدد السيارات المضبوطة خلال الساعات الـ48 الماضية 19 سيارة.

وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور، والعمل على تسليم السيارات إلى مراكز الشرطة المختصة فور انتهاء التحقيقات، وفق البيان.