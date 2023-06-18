  • Alwasat News
Atwasat

صرف 1800 دينار سلفة مالية لمن بلغ سن التقاعد ولم يكمل إجراءات ربط معاشه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 04:45 مساء
صرف 1800 دينار سلفة مالية لمن بلغ سن التقاعد ولم يكمل إجراءات ربط معاشه
شعار صندوق الضمان الاجتماعي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الغربية، اليوم الأحد، أن «تعليمات صدرت من الإدارة العليا للصندوق بصرف مبلغ 1800 دينار كسلفة مالية لمن بلغ سن الإحالة للتقاعد ولم يكمل إجراءات ربط معاشه»، وفق ما نشره فرع المنطقة الغربية عبر صفحته على «فيسبوك».

ونوه صندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الغربية بأنه انتهى من إعداد «حوافظ» 30 معاشًا مستهدفًا للربط، وستحال إلى حسابات مستحقيها غدًا الإثنين.

- وقف خصم شهرين من أقساط السلف للمتقاعدين وموظفي الضمان الاجتماعي

ونصت المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي على أن «الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين» ويشمل الضمان الاجتماعي «كل نظام يوضع أو إجراء يتخذ طبقًا لهذا القانون بقصد حماية الفرد ورعايته في حالة الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة، وعند فقد العائل وانقطاع سبل العيش...... وإعانته على تحمل الأعباء العائلية وفي حالة الكوارث والطوارئ والوفاة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الرقابة الإدارية: إيقاف 73 مسؤولا في الدولة عن العمل العام الماضي
رئيس الرقابة الإدارية: إيقاف 73 مسؤولا في الدولة عن العمل العام ...
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد 18 يونيو 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأحد 18 ...
بعد انقضاء مهلة «6+6».. ترقب لمخرجات إحاطة باتيلي غدًا بمجلس الأمن
بعد انقضاء مهلة «6+6».. ترقب لمخرجات إحاطة باتيلي غدًا بمجلس ...
تحقيق أميركي: قواعد «فاغنر» في ليبيا دعمت حميدتي بالأسلحة قبل حرب السودان
تحقيق أميركي: قواعد «فاغنر» في ليبيا دعمت حميدتي بالأسلحة قبل حرب...
الدبيبة يطلع باتيلي على رؤية الحكومة للانتخابات ومؤشرات الإنفاق الحكومي
الدبيبة يطلع باتيلي على رؤية الحكومة للانتخابات ومؤشرات الإنفاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
باتيلي يؤكد للمنفي استعداد البعثة الأممية للعمل مع الأطراف الليبية لتحسين الإطار القانوني للانتخابات
باتيلي يؤكد للمنفي استعداد البعثة الأممية للعمل مع الأطراف ......
المشري يحيل إلى باتيلي نسخة من مخرجات لجنة «6+6»
المشري يحيل إلى باتيلي نسخة من مخرجات لجنة «6+6»...
صرف 1800 دينار سلفة مالية لمن بلغ سن التقاعد ولم يكمل إجراءات ربط معاشه
صرف 1800 دينار سلفة مالية لمن بلغ سن التقاعد ولم يكمل ......
الدبيبة يطلع باتيلي على رؤية الحكومة للانتخابات ومؤشرات الإنفاق الحكومي
الدبيبة يطلع باتيلي على رؤية الحكومة للانتخابات ومؤشرات ......
تحقيق أميركي: قواعد «فاغنر» في ليبيا دعمت حميدتي بالأسلحة قبل حرب السودان
تحقيق أميركي: قواعد «فاغنر» في ليبيا دعمت حميدتي بالأسلحة ......
المزيد