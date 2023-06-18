صرف 1800 دينار سلفة مالية لمن بلغ سن التقاعد ولم يكمل إجراءات ربط معاشه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن صندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الغربية، اليوم الأحد، أن «تعليمات صدرت من الإدارة العليا للصندوق بصرف مبلغ 1800 دينار كسلفة مالية لمن بلغ سن الإحالة للتقاعد ولم يكمل إجراءات ربط معاشه»، وفق ما نشره فرع المنطقة الغربية عبر صفحته على «فيسبوك».

ونوه صندوق الضمان الاجتماعي فرع المنطقة الغربية بأنه انتهى من إعداد «حوافظ» 30 معاشًا مستهدفًا للربط، وستحال إلى حسابات مستحقيها غدًا الإثنين.

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ونصت المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي على أن «الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين» ويشمل الضمان الاجتماعي «كل نظام يوضع أو إجراء يتخذ طبقًا لهذا القانون بقصد حماية الفرد ورعايته في حالة الشيخوخة والعجز والمرض وإصابة العمل ومرض المهنة، وعند فقد العائل وانقطاع سبل العيش...... وإعانته على تحمل الأعباء العائلية وفي حالة الكوارث والطوارئ والوفاة».