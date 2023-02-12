وقف خصم شهرين من أقساط السلف للمتقاعدين وموظفي الضمان الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

أوقف صندوق الضمان الاجتماعي خصم أقساط السلف على شريحة المتقاعدين، والموظفين بالصندوق المستحقة عن شهري مارس وأبريل 2023، وذلك للتخفيف عن المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، منبهًا «على أن يجري صرف معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين في مواعيدها المحددة».

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي إدريس إحفيظة في كتاب وجهه إلى مديري الإدارات المختصة ومديري الفروع التابعين للصندوق، بتاريخ 9 فبراير الجاري، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين أصحاب المعاشات والمستحقين موظفي الصندوق «من مواجهة الصعوبات المعيشية الناجمة عن غلاء الأسعار، ومواجهة تكاليف هاتين المناسبتين المباركتين».

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وطالب إحفيظة في كتابه مديري الإدارات المختصة ومديري الفروع التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي، بضرورة صرف معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين في مواعيدها المحددة.

كتاب رئيس صندوق الضمان الاجتماعي لمديري الفروع بشان السلف ومرتبات الموظفين والمتقاعدين.