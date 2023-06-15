بدء صرف قروض الإسكان الشبابي للمستحقين في الماية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، بدء صرف قروض الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة للمستحقين في بلدية الماية.

وباشر فرع مصرف الادخار والتنمية جنزور صرف صكوك الدفعة الأولى من المستحقين الذين استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائم البلدية من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المرحلة الأولى من المبادرة سارية

وفي العاشر من أبريل الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة سريان مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى، التي خصص خلالها قروضا لـ25 ألف شخص، وذلك بعد لغط بشأن وقف تمويل الأغراض السكنية، مؤكدا أن القيم المالية المخصصة للمرحلة الأولى من المبادرة مؤمنة.

- الدبيبة: المرحلة الأولى لمبادرة الإقراض الشبابي سارية.. والقرار المتداول يخص المرحلة الثانية

- اللجنة العليا للإقراض تعتمد 3 إجراءات لتنفيذ المبادرة

- الدبيبة: الإقراض السكني يواجه مشاكل قانونية وإدارية وسيكون واقعا ملموسا

وأطلق الدبيبة المبادرة في 20 فبراير الماضي، خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، وتختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراضٍ على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

بعدها نشرت بلديات قوائم بأسماء المستفيدين بتلك القروض، أعقبتها رصد مشكلات لدى بعض البلديات بشأن القوائم، وأخلت اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة مسؤوليتها عن اختيار قوائم المستفيدين، مؤكدة أنها «مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات».

مصرف الإدخار جنزور خلال صرف قروض الإسكان الشبابي للمستحقين في الماية، 15 يونيو 2023، (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)