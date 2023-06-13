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مؤسسة الاستثمار تتسلم تقرير مطابقة قوائمها المالية وشركاتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 09:13 مساء
مؤسسة الاستثمار تتسلم تقرير مطابقة قوائمها المالية وشركاتها
احتفالية مؤسسة الاستثمار باستلام تقارير المصادقة على قوائمها المالية، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (مؤسسة الاستثمار)
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أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، استلام تقرير مطابقة قوائمها المالية وشركاتها التابعة من قبل المراجع الدولي شركة المحاسبة الدولية «إرنست أند يونغ» (EY) التي استكملت عملية التدقيق والمطابقة بالتعاون مع مجلس إدارة المؤسسة.

وأقامت المؤسسة الليبية للاستثمار بهذه المناسبة احتفالية في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء حضرها رئيس وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة أقيمت في طرابلس.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها وشركة المحاسبة الدولية «إرنست أند يونغ» (EY)، نجحتا في مطابقة القوائم المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة والتصديق على حساباتها وميزانياتها الختامية من قبل المراجع الدولي.

حصر أصول مؤسسة الاستثمار وشركاتها
وشدد رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في كلمته خلال الاحتفالية على ضرورة المُضي قدماً في الخطة المعدة بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار والتي أنجزت بدورها مرحلتها الأولى عبر حصر أصول المؤسسة وشركائها وتقييمها.

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ودعا الدبيبة قيادات المؤسسة إلى الاستمرار في العمل على المرحلة الثانية، وهي المصادقة على القوائم المالية من خلال الشركات العالمية المتخصصة والإعلان عن البيانات كافة للشعب الليبي، باعتبار المؤسسة «الصندوق السيادي لكل الليبيين»، وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود في كلمته خلال الاحتفالية إن «هذه الخطوة هي نتاج عملٍ دؤوب قامت به المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال فرق متخصصة عملت على تهيئة القوائم المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، واستكملت كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لتسوية أرصدتها وحساباتها المصرفية»، مشيراً إلى أن «الفرق المتخصصة أعدت البيانات والقوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS)».

تسليم تقرير المصادقة على القوائم المالية
وأضاف محمود أن المؤسسة الليبية للاستثمار استلمت تقرير المصادقة من شركة محاسبة دولية وموثوقة وواحدة من الشركات الأربع الكبرى في العالم بعدما قدمت شركة «إرنست أند يونغ» (EY) تقريرها المحايد بالمصادقة على القوائم المالية بعد الجهود التي قامته بها المؤسسة بالخصوص.

واعتبر محمود أن المؤسسة الليبية للاستثمار «أنهت بهذا الإنجاز معالجة الإرث السابق الذي دام لأكثرِ من 15 سنة»، منوها إلى أن المؤسسة «ستنشر تقرير المطابقة على موقعها الإلكتروني، تعزيزًا للشفافية والإفصاح»، متوقع أن «يشكل هذا التقرير رصيدًا استفتاحياً لسنة 2020 والتي ستمثل نقطة انتقال المؤسسة لإعداد قوائم مالية مجمعة ومدققة».

وأوضح محمود أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الاستراتيجية التي رسمها مجلس إدارة المؤسسة، والهادفة لتعزيز الإفصاح والشفافية، واتباع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة، لافتاً إلى أنه سيمثل نقطة انطلاق لإنجازات طموحة أخرى.

احتفالية مؤسسة الاستثمار باستلام تقارير المصادقة على قوائمها المالية، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (مؤسسة الاستثمار)
احتفالية مؤسسة الاستثمار باستلام تقارير المصادقة على قوائمها المالية، الثلاثاء 13 يونيو 2023. (مؤسسة الاستثمار)
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