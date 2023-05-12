مؤسسة الاستثمار تقيم الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو يوضح لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة دور المؤسسة في تقييم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة، التي عقدت أمس الخميس في العاصمة طرابلس.

وشاركت المؤسسة الليبية للاستثمار في ورشة العمل التي نظمها فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة وبالأخص في الطاقة الشمسية المكلف من رئاسة الوزراء، بوفد ضم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي علي محمود

محاور ورشة العمل حول الاستثمار في الطاقات المتجددة

وقال لقريو إن الورشة ناقشت خمسة محاور أساسية، استعرض الأول الاستراتيجية الوطنية في الاستثمار في الطاقات المتجددة، وناقش الثاني معدل السطوع في الطاقة الشمسية وأماكن إطلاق محطات إنتاج الطاقة الشمسية ومدى قدرات ليبيا على إنتاج طاقات متجددة غير الطاقة التقليدية وأثر ذلك على سلامة البيئة ومكافحة المضاعفات الكربونية وفق التوجه العالمي الحديث.

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وأضاف لقريو أن المحور الثالث تطرق إلى مناقشة مدى جاهزية الشبكة العامة للكهرباء لاستقبال هذا المزيج الطاقي ما بين طاقة تقليدية إلى طاقة نظيفة جديدة وما مدى استعداد محطات نقل الكهرباء لاستقبال هذا المُعطى الجديد. وتناول المحور الرابع إمكانية بناء خطوط لنقل الطاقة ما بين ليبيا إلى دول جنوب أوروبا لتكون مصدرًا من مصادر الدخل الوطني لتصديرها وبيعها إلى دول جنوب أوروبا. واستعرض المحور الخامس البعد الاستثماري والفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع.

وذكر مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار أن الورشة استعرضت كذلك بالنقاش النماذج القانونية المتاحة وفق أحدث الممارسات للتعاقدات في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية بصفة خاصة.

دور المؤسسة في تقييم الفرصة المتاحة للاستثمار في الطاقات المتجددة

وأكد القريو أن مشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة لها في الورشة «تأتي من باب تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة بالخصوص ومدى دورهم في تطوير هذه الفرصة الاستثمارية بما يحقق عوائد أكبر ويقدم قيمة وطنية مضافة وبما لا يتعارض مع نظام العقوبات الدولي المفروض على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار».

مشاركة مؤسسة الاستثمار في ورشة عمل لتقييم استراتيجية الدولة الليبية للطاقات المتجددة في طرابلس. (مؤسسة الاستثمار)

مشاركة مؤسسة الاستثمار في ورشة عمل لتقييم استراتيجية الدولة الليبية للطاقات المتجددة في طرابلس. (مؤسسة الاستثمار)