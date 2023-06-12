برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد.

يطرح البرنامج على وزير العمل عددًا من الأسئلة التي تهم الرأي العام بشأن ملفات العمل والعمال.

وفي آخر تحركات الوزارة لضبط سوق العمل، أعلن العابد يوم الأحد إطلاق حملة تفتيش واسعة لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص، تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7



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