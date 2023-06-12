شكشك يدعو إلى حوكمة ورقمنة النظام الصحي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى ضررة العمل على حوكمة ورقمنة النظام الصحي وإعداد قاعدة بيانات تسهل عملية الرقابة على القطاع، مشددا على ضرورة إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات التطوير المستهدفة، بما يساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي.

جاءت مطالبة شكشك في كلمته خلال مشاركته، اليوم الإثنين، في المؤتمر الدولي لتوطين العلاج بالداخل، برعاية جهاز دعم وتطوير العلاج، والمنعقد بقاعة فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد كبير من المسؤولين والأطباء ومديري المستشفيات العامة والمصحات الخاصة.

مقترحات شكشك للنهوض بالنظام الصحي

وأشاد شكشك في كلمته بدور حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا في الأستجابة لتوصيات الديوان لإدارة ملف العلاج، مستعرضًا تجربة الديوان لتوجيه الحكومات السابقة نحو توطين العلاج بالداخل وتوصياته التي توصل إليها من خلال تقييم النظام الصحي بليبيا لعدة سنوات، بحسب ما نشره ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك».

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وشدد شكشك على أهمية «رقمنة النظام الصحي وإعداد قاعدة بيانات سليمة تسهل عمليات المتابعة والرقابة»، وكذلك «على أهمية حوكمة قطاع الصحة، ومشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرص أمامه، لتحقيق نجاحات تخدم النظام الصحي، من خلال توجيه الحالات العلاجية للداخل وتسهيل الخدمات الطبية للمواطنين، وبالتالي ترشيد الإنفاق، والحد من التحويلات الخارجية من النقد الأجنبي واقتصار عمليات الإيفاد للعلاج بالخارج على الحالات المستعصية التي تتطلب تقنيات عالية إلى حين توفرها بالداخل».

ششك يبدي استعداده للمساهمة في إنجاح توطين العلاج

واختتم رئيس ديوان المحاسبة كلمته بتمنياته أن يتحول هذا الزخم إلى عمل حقيقي على أرض الواقع، مبديًا استعداد الديوان للتعاون وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح برامج التوطين الخاصة بالعلاج في داخل ليبيا.

وتضمن المؤتمر إطلاق منظومة العلاج بالداخل والخارج، صاحبها العديد من كلمات الاستشاريين والمختصين في مجال العلاج، إلى جانب كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي استعرض خطة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة القطاع.

شكشك والدبيبة خلال مشاركتهما في افتتاح المؤتمر الدولي لتوطين العلاج، الإثنين 12 يونيو 2023. (ديوان المحاسبة)