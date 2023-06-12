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إحباط تهريب كمية كبيرة من وقود الديزل قبل تهريبها عبر ميناء مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 07:32 مساء
إحباط تهريب كمية كبيرة من وقود الديزل قبل تهريبها عبر ميناء مصراتة
عناصر القوة المشتركة أثناء تفتيش الحاويات بالحظيرة الجمركية في ميناء مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
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أعلنت قوة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، عن إحباط تهريب كمية كبيرة من وقود الديزل قبل تهريبها إلى خارج البلاد عبر ميناء مصراتة البحري، وذلك بالتعاون مع مركز جمرك المنطقة الحرة بالمدينة.

وأوضحت القوة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الكمية من الوقود السائل «كانت مخبأة داخل حاويات معدة للتصدير داخل الحظيرة الجمركية بالميناء بلغ عددها 14 حاوية بحجم 20 قدم، تحتوي بداخلها على خزانات مُعدة لتهريب الوقود بسعة 20 ألف لتر».

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وأضافت أن الكمية جرى ضبطها خلال عمليات التفتيش الروتينية والتي تقوم بها القوة بالتعاون مع مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة، مشيرة إلى أن المسؤولين عنها قدموا المستندات الخاصة بها على أنها تحوي زيوتا مستعملة.

وأكدت قوة العمليات المشتركة التحفظ على من له علاقة بتصدير هذه الحاويات تمهيداً لعرضهم على النيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

عناصر القوة المشتركة أثناء تفتيش الحاويات بالحظيرة الجمركية في ميناء مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
عناصر القوة المشتركة أثناء تفتيش الحاويات بالحظيرة الجمركية في ميناء مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
عناصر القوة المشتركة أثناء تفتيش الحاويات بالحظيرة الجمركية في ميناء مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
عناصر القوة المشتركة أثناء تفتيش الحاويات بالحظيرة الجمركية في ميناء مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
عناصر القوة المشتركة أثناء تفتيش الحاويات بالحظيرة الجمركية في ميناء مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
عناصر القوة المشتركة أثناء تفتيش الحاويات بالحظيرة الجمركية في ميناء مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
عناصر القوة المشتركة أثناء تفتيش الحاويات بالحظيرة الجمركية في ميناء مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
عناصر القوة المشتركة أثناء تفتيش الحاويات بالحظيرة الجمركية في ميناء مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
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